Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с участием Асмус в фильме «Текст»

Москва, 21 ноября. В российском кино при съемке откровенных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. Об этом заявила журналистам продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене художественной драмы «Текст».

«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров», — раскрыла секрет интимной сцены Асмус продюсер.

Она обратила внимание, что в сцене картины «Текст» у актрисы есть накладка, которая прикрывает интимные части тела, передает Пятый канал.

В прошлом месяце на широкие экраны вышел художественный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. По сюжету картины, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки смартфон с эротическим видео, на которых присутствует персонаж Кристины Асмус.

Федеральное агентство новостей не может опубликовать кадры эротической сцены с участием Асмус, поскольку видео относится к категории «почти порнография».

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Кристина Асмус пожаловалась на угрозы и травлю в социальных сетях. По словам артистки, хейтеры и недоброжелатели добиваются ее развода с супругом — юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, хотят лишить ее родительских прав, «пишут жалобы в министерство культуры, позорные письма ее семье».