Кандидат в президенты США призвала начать переговоры с Россией по СНВ-3

Атланта, 21 ноября. Соединенным Штатам необходимо начать переговоры с Россией по поводу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Эми Клобушар в ходе теледебатов, транслировавшихся каналом MSMBC.

«Президент опрометчиво вышел из ядерного соглашения с Россией (ДРСМД, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — прим. ФАН). И мы должны начать переговоры ради благополучия всего мира, даже если они обманывали. И надо начать переговоры по СНВ-3», — подчеркнула Клобушар.

Напомним, ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения, направленные в сторону России: в США утверждали, что РФ якобы нарушает условия договора. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения опровергла. Как считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, выход из ДРСМД стал для США спланированной акцией, позволяющей Вашингтону возобновить производство и испытания ракет средней и меньшей дальности, передает телеканал «360»

Отметим, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон не посылал Москве сигналов о готовности начать обсуждение продления договора, пишет Infox.ru. По словам Пескова, если США продолжат молчать по данному вопросу, наступит период, когда согласование новых документов станет невозможным.