Вашингтон, 21 ноября. Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института и Университета Мэриленда предоставить все имеющиеся данные о контактах с иностранными структурами. Об этом говорится на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.

Власти США потребовали от двух университетов отчетов о контактах с Россией. Отмечается, что в числе иностранных структур выделены правительство России, Фонд «Сколково», а также «Лаборатория Касперского». Как говорится в сообщении, в отчетах могли быть «не полностью перечислены все подарки и контракты». В связи с этим двум учебным заведениям дали 30 дней на то, чтобы восполнить недостающую информацию.

В марте сообщалось, что США объявили санкционную войну в мировой науке. Теперь ученые, работающие в научных лабораториях американского Минэнерго, не смогут принимать участие в ведомственных программах, если их исследования спонсировались Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт.

Заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергей Савельев с 1985 года исследует биологические объекты на пилотируемых и непилотируемых космических спутниках совместно с американскими учеными. В интервью корреспонденту ФАН профессор рассказал: новая «охота на ведьм» — закономерный виток дискриминации в мировой науке, которая длится с 90-х годов. Сначала Запад переманил к себе ученые умы со всех концов планеты, а теперь, пытается защитить свою собственность — увести из-под совместных разработок наиболее передовые идеи.

«И китайцы, и наши, и корейцы, которые приезжают на Запад, могут поживится какими-то их знаниями, которые они наработали в рамках своих стран. То есть, с одной стороны, они боятся, у них шпиономания, а с другой, коммерческого интереса к обобранным странам уже особого нет», — заявил доктор биологических наук.

Отказ финансировать исследования ученым, получившим грант из России или Китая — не что иное, как издержки финансового кризиса, который навис над США и западными странами, утверждает Сергей Савельев. В условиях нехватки денег Запад ищет любые способы заработать на науке, вместо того чтобы развивать ее.