Эксперт рассказал, какую цену США заплатят за санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции Вашингтона против европейских компаний из-за их участия в строительстве «Северного потока — 2» отрицательно скажутся на американской политике и экономике, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что санкции США могут на год задержать строительство «Северного потока — 2» или даже вовсе остановить его создание. Об этом он рассказал на своем youtube-канале.

При этом член Республиканской партии подчеркивает, что США могут воспользоваться двумя вариантами введения ограничительных мер по отношению к РФ. Первый заключается в принятии Конгрессом США законопроекта, а второй — в использовании американской администрацией полномочий для введения санкций, которые уже предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке, задержит «Северный поток — 2» более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим создание трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», — сказал американский законодатель.

По словам Василия Колташова, еще XIX веке США приняли доктрину Монро, которая гласила, что ни одна неамериканская держава не имеет права вмешиваться в дела американских государств.

«Со стороны США идет наглое и бесцеремонное вмешательство в европейские дела, не учитывающее ни чьи интересы. США, объявляя врагом кого угодно, считают, что могут остановить этот проект. Заявление сенатора очень наглое и дерзкое в отношении Германии, Франции и скандинавских стран», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе США с помощью очень жестких санкций могут затормозить запуск «Северного потока — 2», говорит эксперт.

«Однако в этом случае такие действия ударят по американским компаниями, которые работают с европейским бизнесом на их рынке. Ниши, которые ранее занимали европейские компании, будут выбиты и заняты. Агрессивные действия США могут форсировать этот процесс. Допустим, они могут сделать немецких политиков невъездными в США и запретить им работать у себя. Но я боюсь, что такие действия будут отталкивать европейские государства от США», — объяснил экономист.

Эта наглость по отношению к «Северному потоку — 2» работает не на пользу Вашингтона, несмотря на их возможности притормаживать проект, утверждает Колташов.

«Вопрос в том, осмелится ли Конгресс на такие действия, т. к. тогда будет долгосрочный негативный эффект для Соединенных Штатов. Отрицательные последствия американская экономика и политика будет испытывать на протяжении 7 лет. Такие вещи просто не делаются и не прощаются. Дело здесь не ограничивается способностями США что-то делать, но им также придется заплатить цену за год не запуска «Северного потока — 2», — добавил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что Тед Круз является одним из авторов данного законопроекта о соответствующих санкциях. В июле 2019 года эта инициатива была поддержана комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Палатой представителей, а затем подписан президентом США.

Проект «Северный поток — 2» предполагает построение двух нитей газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. На данный момент «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Ориентировочный срок сдачи газопровода — конец 2019 года. Партнерами «Газпрома» по реализации проекта являются германские компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют почти 50% проекта.

Вашингтон выступает против построения «Северного потока – 2». Американская сторона многократно грозилась ввести рестрикции против российско-европейского проекта. По словам экспертов, США пытаются «продавить» на европейский рынок свой сжиженный газ, который значительно дороже трубопроводного из России.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснял, почему США никак не смогут помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, сейчас проект готов уже более чем на 80%, он движется к логическому финалу.