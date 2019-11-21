Отряд военных кораблей ЧФ РФ отразил воздушную атаку «противника»

Новороссийск, 21 ноября. Экипажи боевых кораблей Новороссийской военной морской базы (НВМБ) успешно справились с отражением атаки условного противника в Черном море.

Во время военных учений моряки выполняли мероприятия по организации противовоздушной защиты отряда кораблей, в то время как боевые ЗРС отрабатывали алгоритм действий по подготовке комплексов к отражению вражеской атаки.

Согласно плану боевой подготовки ЧФ в НВМБ были проведены тренировки с экипажами малых противолодочных судов по противовоздушной обороне.

Комплекс мероприятий военной подготовки был проведен в пункте постоянного нахождения судов Черноморского флота в Новороссийске и был нацелен на отработку действий экипажей при отработке разных вводных по противовоздушной обороне, передает телеканал Звезда. Со всеми испытаниями участники справились успешно.

В скором времени корабли Новороссийской военной морской базы выйдут в полигоны боевой подготовки, где будут проводиться практические боевые стрельбы по воздушным и надводным мишеням.