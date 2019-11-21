Москва, 21 ноября. Российская военная полиция успешно выполняет поставленные задачи в районах Сирии около границы с Турцией во взаимодействии с турецкой стороной. Об этом рассказал заместитель руководителя главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Военная полиция РФ и ВС Турции успешно выполняют задачи на севере Сирии. По словам Коха, трудности по работе в зоне около турецкой границы есть. Он уточнил, что перед военными впервые стоит задача совместного патрулирования. По словам Коха, проводились переговоры с турецкой стороной.

«Задачи, какие поставлены, выполняются успешно. Что определено по договоренности президентов в этой зоне — это мы выполняем», — сказал Кох.

Как пишет ТАСС, российские военные наладили взаимодействие с турецкими коллегами.

В понедельник состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар — Холаки — Гарип в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС РФ. Это восьмое по счету совместное патрулирование российских и турецких военных.

Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршруту Айн-Иса – Абу-Вахль в провинции Ракка. Силами армейской авиации проводилось воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — отметка 509 — Метрас — Айлишар — Холаки — Гарип — Айн-иса — Мазараат — Бир-Хамид — Квайрес.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Боевые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью.

Турция 9 октября объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира», сообщал RT. Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.