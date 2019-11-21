В Раде рассказали, как новые власти дурят украинцев

Киев, 21 ноября. Граждан Украины дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, а страна пришла к «новому уровню коррупции». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телевизионного канала NewsOne.

Как отметил украинский депутат, из-за этого уровень коррупции в стране повысился до такого уровня, который «даже не позволял» экс-глава Петр Порошенко.

«Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, поскольку даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды», — сравнил президентов Рабинович, указав на то, что новая власть ничего с этим не делает.

Он также возмутился, что на многих основных должностях на Украине работают «заезжие гастролеры», которые зарабатывают в разы больше, чем граждане страны. Среди них, по его словам, руководитель «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс, который является гражданином Литвы, а треть пропрезидентской фракции «Слуга народа» находится в «списках грантоедов группы Сороса».

Кроме того, обратил внимание он, у председателя партии Зеленского Давида Арахамии обнаружили паспорт США.

Рабинович заявил, что украинцами руководят те, кому страна вовсе не нужна.

«Владимир Александрович Зеленский, вы обещали нам другое. Где это все?» — подытожил он.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Рабинович поставил под сомнение идею шестого президента Украины и его команды по открытию рынка земли для иностранцев. По словам депутата, такой вердикт приведет к продаже страны как таковой.