Москва, 21 ноября. Американский танкер со сжиженным природным газом находится на пути на Украину. Об этом заявили в Facebook посольства США в Киеве. Как уточнили в дипломатическом ведомстве, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьцев Польше. Он находится в Балтийском море.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — написали дипломаты в социальной сети.

США начали поставку сжиженного газа на Украину. Напомним, американская, польская и украинская стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.

Ранее появилась информация, что Киев рассматривает возможность приобретения со следующего года сжиженного природного газа из Катара. Об этом сообщил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Международные эксперты считают, что для Украины будет намного дешевле урегулировать разногласия с «Газпромом», чем ожидать поставок газа с территории Ближнего Востока. Так, профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама заявил, что Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.