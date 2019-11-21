Депутат Европарламента рассказал о традиции Франции «поддаваться давлению России»

Варшава, 21 ноября. Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что во Франции есть давняя «традиция поддаваться российскому давлению». В интервью Polska Times он сказал, что это можно заметить в «пророссийскости» французских политических элит, а также президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже», — считает евродепутат.

По мнению Сариуша-Вольского, отдав приоритет отношениям с Россией, Макрон пытается «компенсировать» неудачи во внутренней политике Франции, передает «Царьград». При этом депутат Европарламента уверен, что такие «поклоны в адрес России» не соответствуют интересам Польши и всей Европы.

Кроме того, Сариуш Вольский не согласился с недавним заявлением французского лидера о «смерти мозга» НАТО. Депутат Европарламента уверен, что Североатлантический альянс пребывает «в добром здравии», а поведение Макрона находится «вне рамок дозволенного».

Напомним, ранее в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил внутреннюю координацию, и по этой причине можно говорить о «смерти мозга» НАТО. Французский лидер отметил, что пребывание «под крылом» США не обеспечивает союзникам Вашингтона стопроцентную безопасность, пишет Infox.ru. Как сообщает телеканал «360», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении лично обсудить с президентом Франции это высказывание.