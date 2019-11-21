Военная полиция РФ расположилась на брошенной ВС США авиабазе на севере Сирии

Алеппо, 21 ноября. Военная полиция Российской Федерации расширила зону патрулирования на севере Сирии, одна из точек контроля — брошенная военная база США «Сиррин», сообщает офицер российской военной полиции Сафар Сафаров.

Военнослужащие сопровождают гуманитарные конвои. Маршруты бывают разные, порой им приходится преодолевать 200 километров в день.

«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю... Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток», — описывает обстановку Сафаров.

Среди контрольных точек особенно выделяется бывшая американская авиабаза «Сиррин». Военнослужащие США покинули ее относительно недавно, оставив здесь работающий генератор, оргтехнику и мебель.

Комендант аэродрома отмечает, что сейчас проводятся инженерные работы и облагораживание участка для личного состава.

«Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования», — заявил комендант.

В рабочем состоянии осталась и взлетно-посадочная полоса, представляющая собой два километра, вырезанных в скале. Теперь тут дислоцируются вертолеты ВКС Российской Федерации. С этой точки они будут вылетать на миссии по патрулированию северных территорий Сирии. При необходимости на авиабазе будет развернута и авиационная комендатура — колонна спецтехники уже прибыла в расположение из Хмеймима пару дней назад. Для пилотов уже было выделено отдельное помещение.