Москва, 21 ноября. Глава Сирийских демократических сил (SDF) Мазлум Абди обогащается за счет США и получает от Вашингтона защиту. Об этом заявил востоковед, профессор МГУ Александр Вавилов.

«Он поставил в своей жизни ставку на то, что будет сотрудничать с американцами. США, в свою очередь, обогащают его, делают ему соответствующие компенсации, его охраняют и ему обеспечивают дальнейшее будущее. Здесь речь идет о глобальном сотрудничестве», — цитирует Вавилова портал «Полит эксперт».

По мнению профессора, мотивация главаря курдских боевиков понятна – Мазлум Абди хочет получить благо, а на последствия не обращает внимание.

Ранее курдские террористы под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламской государство»1 захватили часть территории Сирии. В реальности вооруженные формирования курдов включали в свои ряды террористов и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора. Боевики отправлялись на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе.

Радикалы в 2017 году взяли под контроль Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны. Кроме того при содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» «Исламского государства», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.