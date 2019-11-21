В России может появиться лоукостер для полетов на Дальний Восток

Москва, 21 ноября. В России хотят построить государственный лоукостер, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Как отметил сенатор, предложение поспособствует развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также позволит гражданам как можно чаще летать в европейскую часть Российской Федерации, пишут «Известия».

«Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолетов и создать государственную компанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — считает Абрамов.

Планируется, что этот вопрос поднимут при следующем обсуждении бюджета. Скорее всего, это произойдет на предстоящей неделе на пленарном заседании Совфеда, сообщает Deita.ru.

Согласно имеющимся данным, в министерстве транспорта и торговли поддержали инициативу, но с оговоркой: «без привлечения средств федерального бюджета», отмечает «ФедералПресс».

Ранее крупнейшие лоукостеры Европы подали заявки на полеты в Россию.