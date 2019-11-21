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8:31 21 Ноября 2019

Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

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Зеленский оценил вернувшиеся из России корабли

Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский решил лично оценить состояние морского флота. А именно — трех кораблей, только-только вернувшихся из России («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»). Зеленский прибыл на базу в Очакове и после осмотра заявил, что суда недосчитались оборудования и вооружения. Киев намерен обратиться к Москве по этому вопросу. Напомним, что год назад эти корабли были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы, но в минувший понедельник, по окончании следствия, вернулись на Украину. Какого оружия там не оказалось, Зеленский не уточнил.

ФСБ раскрыла сеть террористов в Подмосковье

Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем ФСБ удалось распутать еще одну террористическую сеть в стране. Силовики нагрянули в Подмосковье и задержали трех членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Как оказалось, с 2014 года они вербовали рекрутов для отправки в Сирию. Конечно же, не в туристических целях, а для участия в войне на стороне террористов. Мишенью пропаганды становились жители Москвы и Подмосковья. У преступников были изъяты фальшивые деньги и документы, множество телефонов, а также другие улики. Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области задержан военный, подозреваемый в госизмене

Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

Почти параллельно с этим ФСБ рассказала еще об одной крупной операции, на сей раз в городе Аксай Ростовской области. Там силовики задержали россиянина, подозреваемого в госизмене. Имя фигуранта не разглашается, но известно, что им оказался военный Южного округа. Предполагается, что он выполнял задание иностранной разведки, в частности, Министерства обороны Украины. Задержанный собирал секретные данные о российских Вооруженных силах. Утечка, как утверждает ФСБ, могла нанести ущерб безопасности страны. И, если вина фигуранта подтвердится, по статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.

США одобрили Салливана на должность посла в РФ

Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем в США одобрили кандидатуру нового посла в России. Комитет американского Сената по иностранным делам предложил отправить в Москву Джона Салливана, который сейчас работает заместителем госсекретаря Штатов. Напомним, что предыдущий посол США в России Джон Хантсман ушел в отставку 3 октября. Этот пост он занимал с 2017 года. Кандидатуру Салливана тем временем, вслед за комитетом, еще должен одобрить американский Сенат в полном составе.

 