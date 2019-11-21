Зеленский осмотрел вернувшиеся из России корабли. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский оценил вернувшиеся из России корабли Президент Украины Владимир Зеленский решил лично оценить состояние морского флота. А именно — трех кораблей, только-только вернувшихся из России («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»). Зеленский прибыл на базу в Очакове и после осмотра заявил, что суда недосчитались оборудования и вооружения. Киев намерен обратиться к Москве по этому вопросу. Напомним, что год назад эти корабли были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы, но в минувший понедельник, по окончании следствия, вернулись на Украину. Какого оружия там не оказалось, Зеленский не уточнил.

ФСБ раскрыла сеть террористов в Подмосковье Тем временем ФСБ удалось распутать еще одну террористическую сеть в стране. Силовики нагрянули в Подмосковье и задержали трех членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Как оказалось, с 2014 года они вербовали рекрутов для отправки в Сирию. Конечно же, не в туристических целях, а для участия в войне на стороне террористов. Мишенью пропаганды становились жители Москвы и Подмосковья. У преступников были изъяты фальшивые деньги и документы, множество телефонов, а также другие улики. Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области задержан военный, подозреваемый в госизмене Почти параллельно с этим ФСБ рассказала еще об одной крупной операции, на сей раз в городе Аксай Ростовской области. Там силовики задержали россиянина, подозреваемого в госизмене. Имя фигуранта не разглашается, но известно, что им оказался военный Южного округа. Предполагается, что он выполнял задание иностранной разведки, в частности, Министерства обороны Украины. Задержанный собирал секретные данные о российских Вооруженных силах. Утечка, как утверждает ФСБ, могла нанести ущерб безопасности страны. И, если вина фигуранта подтвердится, по статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.