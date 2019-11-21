Глава Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Таллин, 21 ноября. Диалог необходим «даже с самыми трудными партнерами». Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд, комментируя отношения с Россией.

В интервью EurActiv лидер Эстонии обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на мировой арене.

«Проанализировав эту ситуацию, Североатлантический альянс пришел к выводу, что существуют существенные риски», — отметила она.

Как считает глава прибалтийской республики, уровень российских сил и технологий на западных рубежах страны близ Эстонии так велик, что «соизмерим с тем, что было задействовано там на военных маневрах «Запад-2009».

Кальюлайнд указала на то, что военному блоку необходимо понимать, что будет мало времени на реагирование, если «что-то пойдет не так».

Примечательно, что при этом лидер Эстонии признала, что Москва не представляет «непосредственной угрозы». По словам президента, НАТО «безоговорочно защитит своих единомышленников и партнеров, но эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания».

Кроме того, она заявила, что не получила приглашение на парад Победы в российскую столицу в 2020 году. Однако в начале текущего месяца глава правительства этой страны Юри Ратас заявил, что обсуждал с Кальюлайд возможную поездку в российскую столицу на 9 мая.

Накануне эстонский депутат высказался о «территориальном долге» России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемыми заявления эстонских политиков касательно территориальных притязаний.