Атомная подлодка «Кузбасс» атаковала «противника» во время учений

Владивосток, 21 ноября. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений атаковала субмарину «противника» в рамках учений, которые проводятся у берегов Камчатки, передает пресс-служба ТОФ.

«Кузбас» в рамках учений выследил подлодку условного противника и с выгодной позиции провел торпедную атаку.

«Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами «Омск». АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район», — передается в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.

В ходе этих учений был целиком отработан алгоритм действий экипажа атомной подлодки при выходе в атаку за исключением совершения непосредственно торпедного залпа.

Подводный крейсер «Омск» в свою очередь провел маневр уклонения от вражеских торпед.

«Кузбасс» — это многоцелевая атомная подводная лодка третьего поколения проекта 971 «Щука-Б», которая обладает высоким уровнем скрытности.

В 2017 году по итогам первенства на переходящий приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом экипаж атомной подводной лодки «Кузбасс» завоевал приз главкома ВМФ в личном первенстве экипажей всех флотов, а также получил «золото» за выполнение торпедной атаки.

К началу 2019 года на службе ВМФ РФ состояло 13 АПЛ с баллистическими ракетами, 9 атомных лодок с крылатыми ракетами, 18 многоцелевых АПЛ и 8 атомных лодок спецназначения.