СМИ сообщили о новых уголовных делах о хищениях на «Восточном»

Москва, 21 ноября. Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о мошенничестве при строительстве на космодроме «Восточный», сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство возбудило оба дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В последствии их объединили в одно производство.

СК расследует хищения 242,6 миллиона и 13,8 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». По данным СМИ, дела связаны с предоставлением «подложных документов».

Подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет. Следователи в ходе обысков изъяли документы в ООО «ПСО «Казань». По версии следствия, деньги выводились по подложным документам через эту компанию и ООО «ПСП».

Факт проверки в рамках дел о хищениях на космодроме СМИ подтвердили в пресс-службе «Казани».