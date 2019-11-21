В Сенате США считают, что санкции могут задержать запуск «Северного потока – 2»

Вашингтон, 21 ноября. В американском Сенате заявили, что посредством санкций могут на год задержать строительство «Северного потока – 2» или даже вовсе остановить его создание. Такую точку зрения выразил сенатор Тед Круз.

Член Республиканской партии отмечает, что существуют два варианта введения ограничительных мер по отношению к РФ. Первый заключается в принятии Конгрессом США законопроекта, а второй — в использовании американской администрацией полномочий для введения санкций, которые уже предусмотрены законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке, задержит «Северный поток – 2» более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим создание трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», — заявил Тэд Круз, в ходе слушаний по рассмотрению кандидатуры Стива Бигэна на должность первого заместителя госсекретаря, проходивших в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Круз является одним из авторов данного законопроекта о соответствующих санкциях. В июле 2019 года эта инициатива была поддержана комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Палатой представителей, а затем подписан президентом США.

Проект «Северный поток – 2» предполагает построение двух нитей газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. На данный момент «Северный поток – 2» построен более чем на 80%. Ориентировочный срок сдачи газопровода — конец 2019 года. Партнерами «Газпрома» по реализации проекта являются германские компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют почти 50% проекта.

Соединенные Штаты Америки высказываются однозначно против построения «Северного потока – 2». Американская сторона многократно грозилась ввести рестрикции против российско-европейского проекта. Эксперты считают, что США пытаются «продавить» на европейский рынок свой сжиженный газ, который значительно дороже трубопроводного из России.

В конце октября 2019 года первый заместитель госсекретаря США, а теперь и главный кандидат на пост американского посла в РФ Джон Салливан заявлял, что введение Америкой санкций уже не остановит строительство газопровода, а в лучшем случае только повысит расходы на его строительство.