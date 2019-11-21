В Раде заявили, что Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией

Киев, 21 ноября. Украинская власть ограничивает украинцев в общении с Россией, несмотря на обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить эту практику. С соответствующим заявлением в эфире украинского телевидения выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Депутат напомнил, что практику ограничений на общение с Россией для граждан Украины обещал прекратить Зеленский. Однако в стране все школы перешли на украинский язык, а книги на русском языке запретили.

«Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент. Твои избиратели за это разве голосовали? Они голосовали за восстановление нормальных отношений», — подчеркнул Рабинович.

Депутат отметил, что отсутствие авиационного сообщения Украины с Россией не поможет в сложившейся ситуации.

Ранее Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украине. В качестве примеров он напомнил о сносе памятников героям-освободителям и открытии памятников «людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей». По словам депутата, опять началась война, которая «касается каждого из нас».

Парламентарий также напомнил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук открыто посетил концерт рок-группы «Сокира Перуна», «которая пропагандирует фашизм». В отношении этой группы в прошлом году киевская полиция завела уголовное дело из-за использования свастики и фашистских призывов в творчестве. Сами музыканты отрицают причастность к неонацизму.

Гончарук объяснил посещение концерта приглашением на мероприятие от украинских ветеранов, от которого он не мог отказаться.