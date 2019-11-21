Москва, 21 ноября. Россия помогает восстанавливать разворованный курдскими террористами север Сирии, оказывая поддержку местному населению. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что помощь сирийцам необходима сегодня, чтобы у них появились перспективы на возобновление нормальной жизни.

Ранее новые пункты выдачи гуманитарной помощи заработали в северных и северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики (САР). Помимо гуманитарной поддержки, российская сторона обеспечивает безопасность в регионе: военная полиция патрулирует территории в провинциях Ракка и Алеппо, а на севере Сирии дежурит российская авиация.

Как сообщает Nation News, староста сирийской общины Фазель Юнис Бахреб выразил благодарность России за поддержку в тяжелое время.

«Здесь семьи живут на грани выживания. Постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, и еще здесь открыли пункт помощи — этого мы совсем не ожидали. Спасибо!» — подчеркнул он.

Территории на восточном берегу реки Евфрат были оккупированы курдскими боевиками под предлогом «освобождения» от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Вместо этого курды, террористы и американские военные заключили негласный союз и занялись расхищением сирийских государственных нефтяных месторождений. Турция с 9 по 22 октября проводила не севере антитеррористическую операции «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и террористов ИГ.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, передавала «Газета.ру».

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что сейчас конфликтующие стороны уходят с северных территорий САР. Оставшиеся мирные жители испытывают острую потребность в продуктах и предметах первой необходимости. Поэтому в помощи от России местное население сейчас нуждается как никогда.

«Там необходимо развертывать системы дизельной подачи энергии. Люди, которые остались, испытывают потребность в продуктах и каких-то вещах первой необходимости, в энергетике и так далее. То, что мы помогаем местным жителям, это оправданно. У них должны появиться перспективы на возобновление нормально жизни», — пояснил Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.