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Россия помогает народу Сирии восстанавливать мирную жизнь после ухода курдских террористов

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Россия помогает народу Сирии восстанавливать мирную жизнь после ухода курдских террористов

Москва, 21 ноября. Россия помогает восстанавливать разворованный курдскими террористами север Сирии, оказывая поддержку местному населению. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что помощь сирийцам необходима сегодня, чтобы у них появились перспективы на возобновление нормальной жизни.

Ранее новые пункты выдачи гуманитарной помощи заработали в северных и северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики (САР). Помимо гуманитарной поддержки, российская сторона обеспечивает безопасность в регионе: военная полиция патрулирует территории в провинциях Ракка и Алеппо, а на севере Сирии дежурит российская авиация. 

Как сообщает Nation News, староста сирийской общины Фазель Юнис Бахреб выразил благодарность России за поддержку в тяжелое время. 

«Здесь семьи живут на грани выживания. Постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, и еще здесь открыли пункт помощи — этого мы совсем не ожидали. Спасибо!» — подчеркнул он.

Территории на восточном берегу реки Евфрат были оккупированы курдскими боевиками под предлогом «освобождения» от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Вместо этого курды, террористы и американские военные заключили негласный союз и занялись расхищением сирийских государственных нефтяных месторождений. Турция с 9 по 22 октября проводила не севере антитеррористическую операции «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и террористов ИГ.

Россия помогает народу Сирии восстанавливать мирную жизнь после ухода курдских террористов

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, передавала «Газета.ру»

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что сейчас конфликтующие стороны уходят с северных территорий САР. Оставшиеся мирные жители испытывают острую потребность в продуктах и предметах первой необходимости. Поэтому в помощи от России местное население сейчас нуждается как никогда. 

«Там необходимо развертывать системы дизельной подачи энергии. Люди, которые остались, испытывают потребность в продуктах и каких-то вещах первой необходимости, в энергетике и так далее. То, что мы помогаем местным жителям, это оправданно. У них должны появиться перспективы на возобновление нормально жизни», — пояснил Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Nation News
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