Врач из Франции назвала главные симптомы алкоголизма

Париж, 21 ноября. Употребление алкоголя каждый день не несет ничего хорошего для здоровья, а невозможность ограничиться одним бокалом является симптомом зависимости, заявила аддиктолог Мокка Лорберг.

Ранее был опубликован рейтинг стран с высоким потребление алкоголя, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно озвученным данным, Россия располагается на седьмом месте, а Франция — на третьем.

Лорберг в интервью РИА Новости обращает внимание, что поводом задуматься о том, что у человека есть привязанность к алкоголю, служат несколько симптомов.

«Например, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя, несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить», — заявила эксперт.

Красноречивым признаком также является то, что человек не может ограничиться только одним бокалом. Лорберг обращает внимание, что разницы, какой именно алкогольный напиток предпочитает человек, нет. Проблема, по ее словам, заключается в том, в каких «отношениях» состоит человек с ним.

«Употребление алкоголя, даже красного вина, каждый день не дает здоровью ничего хорошего, как бы не говорили об обратном, а, напротив, несет значительные риски», — подытожила аддиктолог.

Неделей ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России снизилась смертность, ассоциированная с употреблением алкоголя. Как передавала «Газета.ру», по расчетам Минздрава, потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году. По данным Росстата, заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 2,2 раза с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения.