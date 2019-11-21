Amnesty International увидела угрозу правам человека в бизнес-модели Google и Facebook

Москва, 21 ноября. Международная правозащитная организация Amnesty International увидела в бизнес-модели компаний Facebook и Google угрозу правам человека.

Согласно докладу организации, Google и Facebook предоставляют услуги миллиардам пользователей. Компании помогли соединить весь мир, но сталкиваются с системными издержками.

«Бизнес-модель компаний, основанная на наблюдении за действиями пользователей, заставляет людей заключать фаустовскую сделку, согласно которой они могут пользоваться своими правами человека онлайн, только подчиняясь системе, основывающейся на нарушениях прав человека», — пишут авторы доклада.

В документе говорится о «беспрецедентном посягательстве» на право на личное пространство и упоминается ряд косвенных эффектов, которые подвергают риску другие права человека от свободы слова до свободы от дискриминации.

Авторы доклада отмечают, что постепенное разрушение приватности стало прямым результатом доминирующего положения Google и Facebook на рынке и установления контроля над мировым публичным пространством. Компании собирают данные пользователей и используют их, чтобы разбить людей на группы, спрогнозировать их поведение, характеристики и интересы.

Нарушение приватности демонстрируется долгой историей скандалов вокруг Google и Facebook, отмечают в Amnesty International. Несмотря на заверения компаний о приверженности политике конфиденциальности допускаются «многочисленные нарушения», которые стали частью функционирования их бизнеса, говорится в докладе.

Ранее RT сообщило, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета собирается пригласить представителей Google и Facebook для обсуждения нарушений избирательного законодательства России.