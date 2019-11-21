Экс-министр призвала украинцев не доверять Зеленскому

Киев, 21 ноября. Жителям Украины пора перестать верить в то, что только окружение президента Владимира Зеленского плохое, а сам он хороший, сказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Лукаш утверждает, что Зеленский не выполняет предвыборных обещаний.

«Я вчера открыла предвыборную программу. Первый закон, который обещал внести Зеленский, — это о народовластии, то есть: референдумы, плебисциты, опросы. Программа называется "Украина моей мечты". Это так сложно спрашивать людей, чего они хотят? Следующее, что он обещал, — это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопокодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопокдавов от «Слуг народа» видели? Их лишили мандата?» — возмущается бывший министр юстиции.

В своей речи Лукаш отмечает, что у Украины нет времени, чтобы ждать, пока начнут сбываться обещания.

«Надо прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие», — говорит Лукаш.

Ранее глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак уже обращал внимание на нарушенные Зеленским предвыборные обещания. По его словам, новый президент Украины так и не начал сажать коррупционеров, не сумел реализовать принцип «один закон для всех», не остановил отток массовой эмиграции. Как считает сам Дмитрий Спивак, эти вещи могут привести к тому, что вскоре произойдет очередной роспуск Верховной рады и дальнейшее изгнание действующего правительства из страны, приводит информацию РИА Новости.