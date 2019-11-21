Глава ФНС назвал число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян

Москва, 21 ноября. Более 280 тысяч человек в России зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

В эфире Первого канала у Мишустина поинтересовались о количестве самозанятых россиян на сегодняшний день.

«Более 280 тыс. добровольцев, которые пришли в этот режим», — ответил глава ФНС.

На сегодняшний день налоги с самозанятого населения взимаются только в четырех регионах — Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. С 1 января 2020 года они также появятся в Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской, Нижегородской и других областях страны. Налог на профессиональный доход не требует от россиян регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и посещать налоговую инспекцию, однако предполагает регулярные отчисления от 4 до 6% выручки в казну.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство планирует с 1 июля 2020 года официально ввести налогообложение самозанятого населения на федеральном уровне, сообщала «Газета.ру». По итогам года Минфин изучит опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, будет доработана система его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски.

Незадолго до этого сообщалось, что ФНС обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников, передавал RT. Силуанов тогда подчеркнул, что ФНС видит все те предприятия, которые «пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых».