Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в церемонии открытия платной трассы М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил специальный представитель главы государства по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

«В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва — Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров», — сообщил в интервью РИА Новости Иванов.

Платная скоростная трасса «Москва — Санкт-Петербург» (М11) должна стать основной транспортной артерией между двумя городами. С ее открытием существующая трасса М10 «Россия» должна превратиться в дорогу-дублера.

Общая протяженность шоссе составляет 684 км, что делает из него самую крупную платную дорогу в России, пишет «Газета.ру». Трасса пересекает Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Стоимость проезда по новой скоростной трассе составит около двух тысяч рублей. Водителям грузовиков при проезде по М11 на всей ее протяженности придется заплатить 2710 рублей, автобусов — 3980 руб. При использовании транспондера цена будет меньше – 2106 и 3188 рублей соответственно. Проезд по скоростной дороге займет не более 5,5 часов. По дороге можно будет двигаться со скоростью 130 километров в час.

Об открытии движения по предпоследнему участку трассы М11 от Мясного Бора до Тосно стало известно в сентябре, сообщило RT. Тогда в церемонии открытия участвовали председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко и замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.