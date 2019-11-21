США мстят Турции за операцию против курдских боевиков в Сирии с помощью санкций

Москва, 21 ноября. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Турции якобы «за покупку С-400» только после того, как турецкая сторона стала активно противодействовать курдским боевикам на севере Сирии, утверждает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

19 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна не станет отказываться от покупки российских ЗРС С-400. Об этом Эрдоган даже лично заявлял президенту США Дональду Трампу, во время их встречи в Вашингтоне. Турецкий президент заявил, что ЗРС будут введены в действие в апреле 2020 года.

Как отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, российские зенитно-ракетные системы могут действительно внести неразбериху в работу систем ПВО НАТО, поэтому причины для недовольства у американской стороны все-таки есть.

«Говорить о том, что С-400 разладят систему работы Турции или всего НАТО, будет неправильно. Но определенный диссонанс в работу турецкой ПВО они все же внесут. Главным образом, это касается согласования с другими странами. Потому что наш комплекс имеет свои параметры, у него достаточно сложная система дислокации, прицеливания, реагирования и так далее. Так что, конечно, С-400 в системе ПВО НАТО является инородным элементом», — объясняет эксперт.

Даже допуск американцев к С-400 не обернется для США ничем, так как системы российских ЗРК надежно защищены от внешнего вмешательства. Исходя из этого, сделка между РФ и Турцией невыгодна для Штатов во всех смыслах.

Кроме железной позиции по С-400, Эрдоган затронул и проблему с покупкой американских истребителей F-35. Как говорит турецкий президент, Анкара — это партнер, а не клиент Вашингтона, турецкая сторона уже перевела 1,4 миллиарда долларов за самолеты. Если данная сделка будет сорвана, то Турция будет вынуждена искать альтернативу.

По мнению Виктора Баранца, турецкий лидер пытается диктовать Америке свои условия, пытаясь показать, что не только на США «клин светом сошелся».

«Эрдоган начинает маневрировать, и в мире сегодня крайне мало политиков такого масштаба, которые действительно умеют сидеть на двух стульях. Вот турецкий президент, оказавшийся в этой сложнейшей ситуации, доказывает, что является как раз таким политиком. Он ищет свою выгоду, и делает это пока успешно», — комментирует действия Эрдогана Баранец.

Летом 2019 года Россия начала поставку ЗРК своего производства в Турцию, в рамках подписанного раннее контракта. Это плохо отразилось на отношениях между Анкарой и Вашингтоном. США настаивали на том, что турки закупили американские ПВО, под угрозой срыва сделки по самолетам F-35. Сделка подразумевала не только поставку в Турцию истребителей, но и размещении там их производства. На фоне этой ситуации американская сторона ввела санкции в отношении Анкары.

Но как считает эксперт Виктор Баранец, российские ЗРС в данном случае всего лишь предлог для американцев. Основная причина — контртеррористическая операция на территории Сирии «Источник мира», направленная против курдских боевиков.

«С-400 для американцев – это неприятность, но не катастрофа. Санкции же были введены лишь после того, как турки начали зачищать курдские группировки на севере Сирии. И сейчас Эрдоган уже добился самого главного – оттеснил курдов на эти 30 километров от своей границы. Естественно, что американцы пытаются его как-то прижать, но открыто выступать против своего союзника по НАТО не могут. Поэтому и пользуются темой С-400 в качестве прикрытия», — анализирует действия США военный эксперт.

По словам Баранца, США используют курдов для охраны нефтегазовых месторождний, с которых они незаконно крадут нефть.

«Курды сейчас разделились на два, если можно так выразиться, разных лагерях. Первые понимают, что им еще предстоит жить на территории Сирии, и соглашаются выполнять условия меморандума. А вторые пошли на услужение американцев и участвуют сейчас в охране тех нефтяных полей, которые захватили США. Американцы поступили крайне хитро, пообещав, что оставят всю эту нефть курдам, до сих пор мечтающим о построении независимого государства на территории Сирии. А те с удовольствием купились на такие обещания. И естественно, что Вашингтон не хочет терять такой инструмент в своих руках», — подводить итог обозреватель «Комсомольской правды».

Напомним, что 9 октября Анкара объявила о старте контртеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований. Турецкая сторона поставила перед собой цель вытеснить боевиков с приграничной зоны и создать «зону безопасности» глубиной 30 километров в районе сирийско-турецкой границы. Курдские радикалы притесняли местное население и сотрудничали с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

22 октября 2019 года лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских группировок в Сирии. Россия и Турция договорились о совместном патрулировании границы от провокаций радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.