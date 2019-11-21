В Белоруссии следят за работой Госдумы по расследованию вмешательства в дела России

Минск, 21 ноября. Белорусские парламентарии следят за работой комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.

«Естественно, что мы смотрим за этим и солидарны с адекватными движениями, которые делаются в РФ», — цитирует Рахманова ТАСС.

Парламентарий не уточнил, о каких именно решениях российских коллег он говорит. По словам Рахманова, подрывная деятельность зарубежных СМИ и НКО является общемировой проблемой. Он также отметил, что «идеологическое противостояние» не закончилось и под маркой демократии протаскиваются не демократические идеи.

Рахманов подчеркнул, что задачей парламентариев является противодействие деструктивному иностранному влиянию и объяснение общественности своих действий. По мнению парламентария, в настоящее время «идет оболванивание аудитории», для этого применяются методы постправды или псевдоправды.

Кроме того Рахманов обратил внимание на проблему искажения фактов о роли СССР в Великой Отечественной войне. По словам Рахманова, появляется много оценок «так называемых специалистов», которые пытаются разрушить общую историю. Парламентарий призвал не допускать этого.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на встрече секретарей советов безопасности СНГ буду рассмотрены темы стратегической стабильности и глобальной безопасности. Одной из ключевых тем станет вмешательство США во внутренние дела независимых государств. Также секретари совбезов обсудят действия американской стороны в области кибербезопасности и последствия выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).