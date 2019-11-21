Google ужесточит правила размещения политической рекламы

Нью-Йорк, 21 ноября. Американская компания Google в ближайшее время ужесточит правила размещения политической рекламы, говорится в заявлении на сайте корпорации.

Как объясняют это решение представители Google, они намерены принять комплекс мер для «повышения доверия избирателей к политической рекламе», которая будет размещаться у них на платформе. Это касается объявлений в поисковике, рекламе на YouTube и еще на нескольких сервисах, которыми владеет корпорация.

В Google отмечают, что ограничат возможность таргетирования агитационных материалов на отдельные группы пользователей. В компании подчеркивают, что ориентировать политическую рекламу можно будет только по возрасту, полу и месторасположению. Будет допустимым показ политической рекламы аудитории в определенном контексте, например, людям, читающим статьи на экономическую тему.

Нововведения уже в течение недели вступят в силу в Великобритании, а в других странах Евросоюза — до конца 2019 года. Корпорация начнет активное применение новых норм для всего мира с января 2020 года.

Google объясняют свое решение тем, что это вынужденные меры против распространения заведомо ложной и вводящей в заблуждение информации, которая касается электоральных процессов.

Также корпорация отметила, что борется с распространением фейковых видеозаписей, которые создаются для имитации реальных записей выступлений кандидатов.

В компании заверили, что будут предоставлять большее количество информации о заказчиках политической рекламы, о том, на кого будут нацелены агитматериалы, и какая аудитория могла их видеть. Как говорится в заявлении корпорации, часть этой информации о выборах в США, Евросоюзе и Индии уже открыта для пользователей. Начиная с 3 декабря, компания будет предоставлять такие данные о выборах и на уровне американских штатов.