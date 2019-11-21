Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе

Киев, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией. С заявлением Зеленский выступил в эфире одного из украинских телеканалов.

Президент Украины отметил, что Лукашенко предложил помощь во взятии под контроль границы после возвращения Донбасса под контроль Киева. Речь шла о количестве пограничников на российско-украинской границе.

«Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые, я его поблагодарил, но я же думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников», — заявил президент Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на запланированной на декабрь встрече «нормандской четверки», сообщает со ссылкой на СМИ «Газета.ру». Украинский лидер отметил, что хотел бы говорить «о серьезном перемирии» и обсудить восстановление контроля над границей с Россией.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году, после того, как жители Донбасса не согласились принять результаты произошедшего в стране госпереворота, и на части территорий Донецкой и Луганской областей были образованы народные республики.

В ответ Киев начал против ДНР и ЛНР так называемую «Антитеррористическую операцию» (АТО), позднее переименованную в Операцию Объединенных сил (ООС). По данным ООН, за пять лет боевых действий погибли более 13 тысяч человек.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются с помощью международных площадок, в том числе переговоров в Минске.