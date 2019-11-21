В Госдуме рассмотрят законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

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Москва, 21 ноября. Государственная дума 21 ноября рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о признании иноагентами физически лиц, которые получают финансирование из-за рубежа и сотрудничающие со СМИ-иноагентами.

В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой и руководитель комитета по информационной политике Леонид Левин внесли законопроект о регулировке деятельности СМИ-иноагентов. В нем предлагалось ограничить распространение на территории РФ сообщений от СМИ-иноагентов без соответствующей пометки. В выходных данных СМИ, участником которого является юрлицо-иноагент, требовалось указывать данную информацию.

Законопроект приняли в первом чтении летом 2018 года.

Как передает RT, в ноябре 2019 года комитет по информационной политике поддержал поправки ко второму чтению, которые были предложены главой сенатской комиссии по защите суверенитета Андреем Климовым и руководителем думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Депутаты предложили классификацию признаков, которые бы позволяли признать иноагентом организацию или частное лицо. Леонид Левин ранее заявлял, что решение о включении и исключении из списка СМИ-иноагентов будет выноситься Министерством Юстиции РФ по согласованию с МИД.

Как говорит Левин, физическое или юридическое лицо может быть признано иноагентом в случае сотрудничества со СМИ-иноагентом. Под сотрудничеством, разъясняет Левин, понимается участие в распространении информации от иноагентских СМИ и от учрежденных такими СМИ российских юрлиц. При этом должно быть соблюдено и второе условие, говорит Левин. Физическое лицо должно финансироваться из иностранных источников.

Руководитель комитета подчеркнул, что поправки ко второму чтению убрали положение о внесудебном блокировании ресурсов, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов без маркировки.

Уточняется, что иностранное СМИ-иноагент будет вынуждено учредить российское юрлицо, через которое будет распространять информацию. Те, кто уже внесен в реестр, обязуются сделать это до 1 февраля 2020 года. Остальные — в течение месяца после признания иноагентом.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ был подписан в ноябре 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным. Данное решение стало ответной мерой на притеснение российских СМИ в США, например, признанием иностранным агентом RT America на территории Соединенных Штатов.