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Зеленский заявил о нехватке части оборудования на переданных Россией кораблях

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Зеленский заявил о нехватке части оборудования на переданных Россией кораблях

Киев, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке части оборудования и вооружения на переданных Россией кораблях, которые были задержаны после нарушения государственной границы в ноябре прошлого года.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали», — заявил Зеленский в военной гавани в Очакове.

Президент Украины пообещал обратиться к российской стороне, «чтобы они вернули все, что там есть».

По словам командующего военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игоря Воронченко, для оценки состояния кораблей будут проведены необходимые следственные действия.

Ранее Воронченко обвинил Россию в порче имущества украинских кораблей и краже розеток и унитазов, сообщает «Газета.ру».

Зеленский заявил о нехватке части оборудования на переданных Россией кораблях

Член Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич назвал заявление командующего ВМСУ бредом. По словам сенатора, унитазов на судах не было изначально или «их сняли и затопили сами моряки».

Напомним, задержание трех украинских кораблей произошло 25 ноября 2018 года. Суда ВМС Украины, направляясь в Азовское море, вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Их экипажи не реагировали на требования сотрудников погранслужбы и российских военных об остановке.

Чтобы пресечь действия провокаторов погранслужба ФСБ была вынуждена применить силу. В результате корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Экипажи судов были переданы украинской стороне в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли вернули Украине 18 ноября 2019 года, после того, как российские органы завершили необходимые следственные проверки.

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Источник: РИА Новости
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