National Interest высоко оценил новый российский автомат

Москва, 21 ноября. Американский журнал National Interest признал высокий уровень новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, охарактеризовав его «внушающим ужас на поля боя».

Данное оружие было разработано для подразделений спецназа ФСБ. Оно необходимо для ситуаций, когда дальность выстрела не имеет особого значения.

Модель разрабатывалась по заказу от Центра специального назначения ФСБ России. Как говорит начальник отдела ЦКИБ СОО Николай Комаров, техническое задание на образцы этого оружия появились после террористической атаки в Беслане в 2004 году, пишут в «Военном обозрении». Российские спецназовцы хотели получить оружие, которое могло бы поражать террористов, которые укрываются за препятствия или защищены тяжелой броней. Кроме высокого проникающего действия необходимо было обеспечить мощное останавливающее действие. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм мгновенно нейтрализует цель, благодаря чему можно избежать длительных перестрелок. Это позволяет обеспечивать необходимую гибкость при решении важных тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.

Как пишет автор статьи в National Interest, три вида патронов, которые может использовать автомат подчеркивают акцент на тактической гибкости оружия: бронебойные с выступающим сердечником, оболочечные и двухпульные с тандемным размещением пуль.

При правильном подборе патронов, от данного автомата не защитит бронежилет. Даже если он каким-то образом и задержит пулю, то все равно не спасе человеку жизнь, так как внутренние органы просто не перенесут мощности удара, сообщает «Военное обозрение».

Проектировщики оружия решили компенсировать тяжелый вес патронов и сделали пистолетную рукоятку и ложе АШ-12 из ударопрочного пластика.