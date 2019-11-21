В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

Москва, 21 ноября. Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом, первый экспериментальный участок системы могут развернуть к 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Авторы проекта отмечают, что беспроводная система связи будет совместима со стандартами сотовой связи (3G, 4G и 5G) и спутниковой связи. Она также предоставит возможность управлять беспилотниками в режиме реального времени.

Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков подчеркнул, что в основе проекта заложена идея инфокоммуникационного поля.

«В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала», — цитирует Жукова газета «Известия».

По слова специалиста, на транспортных средствах планируют размещать шлюз, с помощью которого можно будет подключиться к высокоскоростному интернету через привычный для пользователей интерфейс связи, включая 4G и WiFi.

Первый экспериментальный участок системы связи авторы проекта планируют развернуть к 2022 году. Он включит десять ретрансляторов с радиусом действия в 150 километров. Это намного больше, чем радиус действия сотовых вышек, пишет издание. В отличие от последних, новое оборудование будет «целиться» в абонентское устройство, а не посылать сигнал во все стороны.

Авторы проекта оценивают рынок доступа в интернет на железной дороге в 21,5 млрд рублей в год, на авиатранспорте – в 4,95 млрд рублей. В самолетах доступ в Сеть предлагается предоставлять по тарифу в 300 рублей.