«Ручной» террорист США Абди получает «зарплату» от преступного выкачивания нефти курдами в Сирии

Москва, 21 ноября. После того, как Минобороны РФ озвучили доказательства воровства сирийской нефти американскими военными и курдскими боевиками, «не может быть никаких сомнений в том, что США в Сирии занимаются форменным бандитизмом», заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков. Главарь SDF Мазлум Абди, по словам политолога, стал для США проводником из преступной политике в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором детально рассказывается, как именно США зарабатывают на воровстве нефти в Сирии при содействии курдских террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF). В частности, одной из ключевых фигур в криминальном бизнесе Вашингтона стал главарь группировки Мазлум Абди.

В интервью «ПолитРоссии» публицист и востоковед Андрей Онтиков отметил, что для Вашингтона Абди стал проводником преступной политики на сирийской территории. Он напомним, что в САР Вашингтон ставит на курдских боевиков, используя их в качестве инструмента для возможного свержения президента Башара Асада и для решения вопросов, связанных с воровством нефти.

«Конечно, для этого им нужен был свой человек во главе SDF, с которым давно налажен контакт, на которого, вероятнее всего, имеется солидный компромат. Так американцы получают гарантии того, что все их приказы будут выполняться, и курды в один прекрасный момент, не пойдут против их воли», — подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

Онтиков обратил внимание, что США пытаются убедить мировую общественность, что «они занимаются исключительно защитой сирийских нефтегазовых месторождений, однако любому здравомыслящему человеку понятно, что это не так».

Эксперт подчеркивает, что после публикации Минобороны РФ конкретных данных о преступлениях США в Сирии, «не может быть никаких сомнений в том, что США в Сирии занимаются форменным бандитизмом, выкачивая из недр САР нефть, принадлежащую исключительно ее народу».

1 Организация запрещена на территории РФ.