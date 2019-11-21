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МВД проверило законность получения российского гражданства отца Мары Багдасарян

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МВД проверило законность получения российского гражданства отца Мары Багдасарян

Москва, 21 ноября. Отец уличной гонщицы Мары Багдасарян Эльмар получил российское гражданство законно, заявил его адвокат Давид Кемулария. По его словам, к такому выводу пришли в МВД РФ после проведения дополнительной проверки.

«МВД провело дополнительную проверку обстоятельств получения Багдасаряном российского паспорта, и она показала, что он получил его законно. На сегодняшний день мой доверитель является российским гражданином», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось о том, что Главное Управление МВД по Москве приняло решение лишить Эльмара Багдасаряна российского паспорта, пишет газета «Известия».

Напомним, Мара Багдасарян прославилась тем, что участвовала в «гонках на Geländewagen». Ее многократно задерживали за нарушение правил дорожного движения, а в начале 2017 года она была пожизненно лишена водительских прав.

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Источник: ТАСС
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