Москва, 21 ноября. Открытие платной автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург пройдет на следующей неделе.

«Строительство трассы М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю», — цитирует близкий к Минтрансу РФ источник ТАСС.

Ранее завершилось строительство этапа трассы М11 на участке от 646 до 684 километра. Готовность дороги подтвердило Северо-Западное управление Ростехнадзора. В настоящее время идет подготовка трассы к запуску движения.

По данным издания «Газета.ру» средняя поездка по трассе будет стоить от полутора до двух тысяч рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия позволяющего оплатить проезд без остановки устройства — транспондера.