Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, когда откроется трасса М11 Москва — Петербург

47
0 Оставить комментарий

Стало известно, когда откроется трасса М11 Москва — Петербург

Москва, 21 ноября. Открытие платной автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург пройдет на следующей неделе.

«Строительство трассы М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершено. Ее открытие состоится через неделю», — цитирует близкий к Минтрансу РФ источник ТАСС.

Ранее завершилось строительство этапа трассы М11 на участке от 646 до 684 километра. Готовность дороги подтвердило Северо-Западное управление Ростехнадзора. В настоящее время идет подготовка трассы к запуску движения.

По данным издания «Газета.ру» средняя поездка по трассе будет стоить от полутора до двух тысяч рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия позволяющего оплатить проезд без остановки устройства — транспондера.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров