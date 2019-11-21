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Путин откроет движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров

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Путин откроет движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин 21 ноября откроет движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), передает пресс-служба Кремля.

Первыми будут запущены диаметры МЦД-1 (связывает Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (связывает Нахабино и Подольск). Вместе это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги, сообщает «Газета.ру».

С запуском этих диаметров общественный транспорт станет доступнее почти для четырех миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозные маршрута повысят доступность транспорта для 45 районов столицы и 6 областных городов. За счет МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч пассажирских мест в сутки.  

За счет новой тарифной системы при поездке по Москве пассажиры будут каждый день экономить до 50%, а люди, приезжающие из Московской области — до 75%.

График работы МЦД совпадает с графиком метро. Поезда ходят с интервалом в пять-шесть минут во время час-пика.

При подготовке к запуску МЦД на станциях были проведены работы по благоустройству. Были установлены новые сходы, погодные модули и новые элементы навигации. Была отремонтирована тридцать одна железнодорожная станция, с учетом фасадов и кровли.

Перевозить горожан по первым двум линиям будут отечественные поезда «Иволга». На первых порах диаметры будут обслуживаться 39 «Иволгами» в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. В вагонах имеются крепления для велосипедов, есть доступ к Wi-Fi и разъемы для зарядки мобильных устройств.

Будет действовать три тарифные зоны «Центральная» (равна стоимости билета в метро), «Пригород» (45 рублей) и «Дальная» (тариф стоит из расчета 23 рубля за зону). Будут действовать разные виды абонементов.

При выходе с МЦД пассажиры будут обязаны прикладывать карту к валидатору, иначе она будет заблокирована. Разблокировка стоит 150 рублей и будет доступна в кассах и автоматах ЦППК и метрополитена. За состоянием машинистов будет следить система безопасности. У машинистов есть специальные браслеты, отслеживающие их состояние. В случае если машинист будет засыпать или ухудшится его состояние, то раздастся звуковой сигнал, на который он должен ответить, нажав на «кнопку бдительности». Если кнопка не будет активирована, то в течении пяти-семи секунд будет произведено экстренное торможение.

К 2025 году планируется запуск пяти линий, которые будут связывать города Московской области беспересадочным сообщением через Москву.

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Источник: РИА Новости
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