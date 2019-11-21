Близкие Заворотнюк опровергли слухи о планах Чернышева «развестись» с актрисой

Москва, 21 ноября. Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с нею. Ранее ряд СМИ написал, что Чернышев якобы хочет уйти от Заворотнюк из-за ее тяжелой болезни.

«Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги», — гласит пост, опубликованный в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.

Помимо этого близкие Заворотнюк опровергли очередные сообщения о ее смерти. В этот раз о «кончине» актрисы якобы рассказал медицинский персонал больницы, где она находится. Семья Заворотнюк подобные слухи опровергла.

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — сообщили близкие актрисы.

Сейчас родственники и близкие Заворотнюк пытаются выяснить, кто из персонала больницы стоит за распространением подобных слухов, пишет «Газета.ру».

Напомним, сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому (опухоль мозга) появились в СМИ около двух месяцев назад. Болезнь звезды «Моей прекрасной няни» обрастает все большим количеством слухов, поскольку семья актрисы не дает никакой официальной информации по поводу здоровья Заворотнюк. Единственным подтверждением того, что Заворотнюк действительно проходит лечение, стал пост в официальном Instagram-аккаунте. Родные актрисы сообщили, что она не впадала в кому и не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как передавали СМИ, однако диагноз артистки так и не назвали. Отметим, что в связи с молчанием семьи Заворотнюк некоторые россияне даже перестали верить, что она действительно чем-то больна.