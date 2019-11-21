Проект российского аналога «Википедии» впервые представят в Уфе

Уфа, 21 ноября. Первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии, который должен стать аналогом «Википедии», состоится в Уфе в четверг на конференции «Современная региональная энциклопедистика».

В четверг в столице Башкирии пройдет конференция «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Впервые здесь представят проект Большой российской энциклопедии.

«Это и будет первый выход в свет», — сообщил РИА Новости ответственный редактор выпускающего энциклопедию издательства Сергей Кравец.

Он добавил, что проект будет качественно отличаться от «Википедии». В общей сложности на реализацию проекта планируется потратить 33 месяца, итоговая версия должна быть представлена весной 2022 года. При этом энциклопедия станет лишь частью научного портала.

Вся информация, публикуемая на сайте, будет иметь конкретного автора, который будет нести ответственность за эти данные. Кроме того, планируется, что на отраслевых сервисах портала пользователи уровня «эксперт» смогут обсуждать с другими специалистами тему определенного слота.

В начале ноября на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Он подчеркнул, что «это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная».

Отметим, что в статьях «Википедии» неоднократно публиковались откровенные фейки. Например, американский ресурс фальсифицирует российскую историю в интересах западной политики. На страницах «Википедии» для разных стран навязываются отличающиеся версии исторических событий. Так, ресурс на украинском языке утверждает, что у народов России и Украины якобы мало общего.

О том, что в нашей стране необходимо создать аналог «Википедии» ранее заявлял глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. По его словам, это позволит противостоять натиску Запада, ведущего информационную войну с помощью своих интернет-ресурсов.