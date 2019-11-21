Глава МИД Турции обвинил председателя Европарламента в лицемерии

Анкара, 21 ноября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил председателя Европейского парламента Давида Сассоли в лицемерии и неискренности. Мнением дипломат поделился в соцсети Twitter.

Ранее Сассоли заявил, что осудил военную операцию Анкары в Сирии во время его встречи с Чавушоглу в Брюсселе, а также заявил о недопустимости использования турецкой стороной проблемы беженцев в целях оказания давления на Евросоюз.

В ответ Чавушоглу в резкой форме обвинил председателя Европарламента в лицемерии.

«То, что глава Европарламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне лично, и пытается выдать их за истину, является еще одним примером лицемерия и неискренности ЕС», — написал Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции «стыдно», что представляющий народы Европы человек «искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС».

Анкара начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что она направлена на создание вдоль сирийско-турецкой границы зоны безопасности с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Операция ведется против вооруженных формирований. Курдские «Демократические силы Сирии» SDF официально заявляют о «борьбе с терроризмом», однако на деле они включают боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1 в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

При этом на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь курдские террористы угнетают местное население, устанавливая в регионе свои порядки.

1 Организация запрещена на территории РФ.