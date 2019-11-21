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Новости Сирии

Боевики обстреляли жилые кварталы в Алеппо

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Боевики обстреляли жилые кварталы в Алеппо

Алеппо, 21 ноября. Жилые районы сирийского Алеппо подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры1 (террористическая организация, запрещена в РФ). В ответ сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков.

«Базирующиеся в районе Рашидин боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли несколькими снарядами жилой комплекс 3000 на юго-западе Алеппо, нанесен лишь материальный ущерб», — передает радио Sham FM.

По предварительным данным, в результате обстрела террористов на жилой комплекс в Алеппо упало не менее пяти снарядов.

В ответ сирийские силы нанесли удары по позициям террористов. Сообщается, что боевики понесли крупный материальный ущерб.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что шесть мирных сирийских жителей получили ранения в результате террористических атак в районе Джамиат аз-Захраа в северо-западной части города Алеппо. Снаряды были выпущены джихадистами «Джебхат ан-Нусры», позиции которых располагаются к западу от Алеппо. В результате несколько человек получили травмы разной степени тяжести, другие погибли на месте. В данный момент все пострадавшие находятся в больнице.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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