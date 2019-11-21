Комитет Сената США поддержал назначение Салливана послом в РФ

Вашингтон, 21 ноября. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал кандидатуру первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.

Об этом было объявлено в заявлении председателя комитета Джеймса Риша.

«Комитет одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в Российской Федерации», — говорится в отчете. Теперь кандидатуру Салливана должен утвердить Сенат в полном составе.

3 октября 2019 года подошли к концу полномочия Джона Хантсмана на посту посла в Москве. 17 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил рассмотреть на должность российского посла Джона Салливана. Он был главой американской дипломатической миссии в России с октября 2017 года.

Ранее «Газета.ру» опубликовала советы бывшего американского посла в Российской Федерации Майкла Макфола будущему послу в РФ.

«Я бы сосредоточился на конкретных вещах, и на первом месте в моем списке — продление договора СНВ-3. Он скоро прекращает действие и без всяких проблем может быть продлен. Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для Путина и Трампа», — говорит Макфол.

Бывший посол отметил, что, по его мнению, пока не стоит включать китайскую сторону к вопросам о ядерных силах, так как порог СНВ-3 предусматривает 1550 ядерных боезарядов, а у Китая сейчас в наличии не более 300 зарядов.

Так же Макфол сказал, что президентство Трампа отличается периодом низкого сотрудничества между США и РФ. Он подчеркивает, что ничего не было сделано для решения единственной «реально осязаемой вещи — продления СНВ».