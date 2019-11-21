В Раде просят главу СБУ проверить деятельность сайта «Миротворец»

Киев, 21 ноября. Глава комитета украинской Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил СБУ проверить деятельность скандально известного сайта «Миротворец».

«Стало известно, что на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах», — говорится в обращении украинского депутата, опубликованном на сайте телеканала «112 Украина».

Шуфрич, обращаясь к главе СБУ Ивану Баканову, напомнил, что по закону Украины «О защите персональных данных» обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах нацбезопасности. Он попросил Баканова «дать правовую оценку соответствующей ситуации», а в случае выявления нарушений в работе «Миротворца» «принять необходимые меры».

Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На ресурсе публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов «Миротворца», ведут «антиукраинскую» деятельность.

Незадолго до убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова их персональные данные были опубликованы на ресурсе. После этого в отношении сотрудников «Миротворца» было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность. При этом замглавы МВД Антон Геращенко, который был назначен на эту должность в сентябре 2019 года, известен как инициатор создания «Миротворца».

Ране замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро обратил внимание, что на «Миротворце» часто появляются личные данные представителей СМИ, которых приравнивают к террористам. Как сообщала «Газета.ру», он призвал украинские власти закрыть ресурс.

В ответ спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты».