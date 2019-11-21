США воруют нефть у Сирии, так как Трамп перевел американскую армию на хозрасчет

Москва, 21 ноября. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев объяснил, с чем связано систематическое воровство сирийской нефти американцами. По его словам, причиной этому – переход Госдепа США при президенте Дональде Трампе на хозрасчетные отношения.

Американская ЧВК Blackwater организовала под своей эгидой целый «интернационал» боевиков и курдских бандформирований, чтобы вести незаконный бизнес по воровству и контрабанде сирийской нефти. Американцы незаконно вывозят сирийскую нефть в Ирак и реализуют ее на черном и сером рынке.

По имеющимся данным, США добывают в Сирии нефти на 3,3 миллиона долларов в день, зарабатывая на этом 1,1 миллиарда долларов в год. США забирают себе около 70-80 миллионов долларов в месяц, выплачивая примерно 10 миллионов долларов главаря курдских банд. Половину этой суммы получает главарь SDF Мазлум Абди.

Активную роль в этой финансовой схеме играют американский Union Bank и катарский Al Baraka Bank. Их филиалы расположены неподалеку от военных баз США в иракских городах Аль-Кайяра и Киркук. Старым клиентом Union Bank является ЧВК Blackwater.

«Когда Трамп пришел к власти, то сразу было заявлено, что Госдеп и американская дипломатия должны переходить на хозрасчетные рельсы. Более того, даже была поставлена задача, что Госдеп США должен сам себя обеспечивать», — отметил Васильев.

По его словам, подобную практику нельзя назвать коммерческой деятельностью в чистом виде, однако можно сравнивать с хозрасчетными отношениями, появившимися в СССР после Сталина. Речь идет об экономической политике, когда предприятия должны обеспечивать свой доход себе сами, оставаясь в госсобственности и прямой связи с планом и бюджетом. Действия американцев в Сирии напоминают колониальный подход XIX века, пишет «Экономика сегодня».

«Госдеп в итоге должен не выполнять традиционные дипломатические функции, а заниматься коммерческой дипломатией и сам себе добывать средства. Хозрасчет во внешней политике, хозрасчет в дипломатии, а там, где задействованы вооруженные силы, сами понимаете… Винтовка ведь не только рождает власть, но и прибыль – можно так поправить товарища Мао», — подвел итог Васильев.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.