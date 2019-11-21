США и РФ сотрудничают в устранении угрозы от разработки КНДР оружия массового уничтожения

Вашингтон, 20 ноября. Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Российской Федерацией и странами Индо-Тихоокеанского региона в целях устранения угроз, которые могут возникнуть из-за северокорейских программ по разработке оружия массового поражения (ОМУ), передает специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн.

Данное заявление Бигэн сделал во время слушаний по рассмотрению его кандидатуры на пост первого заместителя государственного секретаря.

«Я возглавляю межведомственную группу, стремящуюся устранить угрозу, которую представляют программы Северной Кореи по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе — Республикой Корея, Японией и Австралией, — а также союзниками по НАТО и другими странами мира, включая Китай, Россию, членов Совета Безопасности ООН, ЕС и АСЕАН», — отметил в своем выступлении американский дипломат.

Стивен Бигэн утверждает, что в США пока не видели конкретных свидетельств, подтверждающих, что КНДР выбрала путь ядерного разоружения, но в случае утверждения его заместителем госсекретаря, он продолжит усилия США по достижению прогресса в договоренностях о денуклеаризации, достигнутых Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном во время их саммита в Сингапуре.

Как ранее заявлял Бигэн, Российская Федерация способна делать гораздо больше в вопросе соблюдения санкций Совбеза ООН против КНДР. На вопрос американских сенаторов о том, достаточно ли усилий прилагается Россией для реализации этих санкций, дипломат ответил, что российская сторона способна делать больше. Также он считает, что и Китай прилагает недостаточно усилий для имплементации решения Совета Безопасности ООН.

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн заявлял, что Штатам по силам добиться необходимого дипломатического результата по КНДР.

«Я до сих пор считаю, что еще возможно получить дипломатический результат по Северной Корее, который будет приемлемым для США», — подчеркивает спецпредставитель.

По его мнению, «окно все еще открыто для КНДР, но им нужно воспользоваться моментом». Бигэн отмечает, что заместителю министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи «следует вести переговоры с Америкой более конструктивно». Также он обращает внимание, что Пхеньян может «снова вернуться к провокациям» к окончанию года.