Главы МИД России и Эсватини поздравили друг друга с 20-летием дипотношений

Москва, 21 ноября. По случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Эсватини министры иностранных дел двух государств Сергей Лавров и Тулисиле Дладла обменялись поздравительными телеграммами, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В телеграммах министры отметили, что отношения между странами находятся в удовлетворительном состоянии и подтвердили «настрой Москвы и Мбабане на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, а также подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении координации действий на международной арене».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что принцесса Эсватини Сиханизо Дламини зачитала рэп на саммите Россия — Африка, который проходил в Сочи. Дламини также занимает пост министра информационных технологий и связи Эсватини — одного из самых маленьких государств в Африке. До 2018 года эта страна носила название Королевство Свазиленд.

Принцесса Эсватини призналась, что ей понравились россияне. Она отметила, что и мужчины, и женщины встречали ее с улыбкой.

Напомним, Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита в Сочи.