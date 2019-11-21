Зеленский не смог вовремя вылететь из Харьковской области из-за поломки самолета

Киев, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден задержаться в Харьковской области из-за поломки его самолета после посещения Станицы Луганской.

Как сообщает источник издания «Новое время», после визита в Станицу Луганскую Зеленский должен был вылететь в Очаков (Николаевская область), куда ранее прибыли задержанные за нарушение российской границы украинские корабли. Однако у «борта №1» не завелся двигатель, неисправность обнаружили до взлета.

«Не завелись», — сообщил источник.

По данным издания, после инцидента было решено лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

В ночь на четверг стало известно, что Зеленский с опозданием приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их. Как сообщала «Газета.ру», в порту Очакова также находятся 17 освобожденных в начале сентября украинских моряков, которые ранее служили на этих судах.

Напомним, 25 ноября прошлого года бронекатера ВМСУ «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» совершили провокацию в Керченском проливе. Они проигнорировали все предупреждения российских пограничников и нарушили границу РФ. Корабли-нарушители были задержаны, а экипажи арестованы. Киев расценил действия России как якобы проявление «агрессии».

В сентябре этого года в рамках двустороннего обменного процесса украинских моряков обменяли на удерживаемых на Украине россиян.

Ранее МИД России сообщил, что состоялась передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива. Суда вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны.