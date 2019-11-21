МИД Франции предложил создать группу для анализа отношений НАТО с РФ

Брюссель, 21 ноября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с предложением создать группу, состоящую из видных политиков, чьей задачей станет анализ отношений НАТО с Россией. Свое предложение он озвучил на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, проходившем в Бельгии.

По словам министра, эта группа будет заниматься анализом гипотетических крупных вызовов в сфере коллективной безопасности, включая террористические угрозы и отношения с Китаем, а также «военное воздействие крупных технико-технологических открытий».

Французский министр также напомнил о важной роли, которую его страна играет в НАТО.

«Франция является надежным союзником, так как она содействует трансатлантической безопасности своим военным бюджетом, своими силами ядерного устрашения и своими военными операциями. Включая и высокоинтенсивные операции – в частности ее усилия по борьбе против терроризма в Сахеле и Леванте», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже высказывал сомнение в способности НАТО оперативно отреагировать на военную угрозу для европейских стран. Он заявил об утрате координации внутри военного блока и охарактеризовал данную ситуацию как «смерть мозга НАТО». Кроме того, Макрон уже давно активно выступает за создание единой европейской армии. По его словам, ни США, ни НАТО не готовы отстаивать интересы Европы и обеспечивать ее безопасность.

Несмотря на то, что многие европейские страны поддержали идею французского президента, никаких серьезных шагов в этом направлении сделано не было. Многие члены ЕС не желают разрывать связей с США, которые являются для них главным поставщиком военной техники.