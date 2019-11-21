Пушков оценил территориальные притязания Эстонии к РФ

Москва, 21 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал территориальные претензии Эстонии вредным рецидивом.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас сказал, что Российская Федерация должна вернуть его стране «аннексированные» земли, которые составляют более пяти процентов территории Эстонии.

«В 2014 году Эстония подписала договор о сухопутной границе с Россией при том понимании, что нынешняя граница и есть окончательная и никаких ссылок на Тартуский договор 1920 года не будет. Мы были в шаге от ратификации», — комментирует ситуацию Пушков в своем Twitter.

Подобные выпады эстонской стороны свидетельствуют о том, что они в очередной раз «взялись за старое», подводит итог сенатор.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что данная тема «закрыта раз и навсегда». Заявление эстонского спикера она называет провокационным и абсурдным, передает RT.

Как утверждает российская сторона, при обсуждении ратификации российско-эстонского пограничного соглашения, прибалтийцы ссылаются на недействительный Тартуский договор 1920 года и на его основе выдвигают территориальные претензии к России.

Согласно тексту исторического договора, который потерял юридическую силу в 1940 году после присоединения Эстонии к СССР, Таллинн «претендует» на отдельные участки Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также на земли Печорского района Псковской области.

В феврале 2014 года Российская Федерация и Эстония подписали договор, который регулирует вопросы границ. Тогда и было зафиксировано отсутствие обоюдных территориальных притязаний.