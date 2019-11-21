Генсек НАТО призвал сохранять единую позицию в отношении России

Нью-Йорк, 21 ноября. Союзники по блоку НАТО должны сохранять единство в своей позиции по отношению к России, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. В качестве примера правильного, с его точки зрения поведения, он привел реакцию членов НАТО по договору о РСМД.

Заявление Столтенберга стало ответом на вопросы журналистов, которые попросили прокомментировать недавно озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном желание наладить связи с Россией.

«Важно, чтобы мы продолжали быть едиными в нашем подходе к России», — сказал Столтенберг.

В качестве примера «правильной» политики он напомнил о единой позиции членов НАТО по договору о РСМД, когда страны, входящие в Альянс, возложили вину за его прекращение на Россию. Столтенберг выразил надежду, что на саммите, которые состоится в декабре этого года, членам НАТО также удаться выработать единую позицию по РФ.

Отметим, что большой общественный резонанс вызвало заявление Макрона в интервью The Economist: по его словам, НАТО переживает «смерть мозга».

Кроме того, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в августе 2019 года, Эммануэль Макрон заявил, что «будущее России полностью связано с Европой», а также добавил, что верит в Европу, «которая простирается от Лиссабона до Владивостока». Переговоры двух президентов продолжались более двух с половиной часов. Макрон отметил, что был «очень рад возможности побеседовать» с Путиным.