МВФ оценил экономическую ситуацию в России

Вашингтон, 20 ноября. Международный валютный фонд оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную, говорится в заявлении Джеймса Рофа, главы миссии фонда. Отмечается,

«Общая экономическая ситуация в России может характеризоваться тремя основными факторами. Во-первых, сохранение прочной макроэкономической стабильности, поддерживающей экономическую деятельность за счет снижения неопределенности», — цитирует ТАСС заявление.

По мнению специалистов МВФ, Москва держит под контролем инфляцию и обеспечивает стабильность валютного курса.

В фонде также отметили некоторые сдерживающие факторы, сохраняющиеся в российской экономике. К внутренним факторам МВФ отнес структурные ограничения, к внешним — в первую очередь, санкции. В заявлении подчеркивается, что санкции имеют «полномасштабный глубинный эффект, приводят к неуверенности бизнеса, сдерживая как иностранные, так и внутренние инвестиции».

Согласно прогнозу МВФ, передает РИА Новости, среднесрочный прогноз для российской экономики остается сдержанным, ожидается рост «на уровне 2% или ниже».

Отметим, в рамках осенней сессии МВФ и Всемирного банка обсуждалось замедление темпов роста мировой экономики. Согласно октябрьскому докладу фонда, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3%, хотя еще в апреле специалисты МВФ ожидали роста в 3,3%. Прогноз темпов экономического роста на 2020 год также был снижен — пока до 3,4% (в апреле прогнозная величина составляла 3,6%).

Однако, как передавала «Газета.ру», развивающиеся экономики, согласно прогнозу МВФ, напротив, могут нарастить темпы роста с 3,9% в 2019 году до 4,6% в 2020 году. Этому будет способствовать восстановление или менее глубокая рецессия в таких странах, как Турция, Аргентина и Иран, а также постепенное улучшение ситуации в государствах, где экономика замедлялась в течение 2019 года – Саудовской Аравии, Бразилии, Мексике, Индии и России.